Restaurants et douches fermées : avec le confinement, les routiers "dans l'impasse"

Difficile de mesurer les répercussions des mesures de confinement sur toutes les professions. Sylvain, routier de Mâcon, est venu parler de son quotidien sur Europe 1 mercredi, après avoir appelé le 3921. Pour les chauffeurs de poids-lourds, la situation est très difficile à vivre. "Comme bon nombre de personnes, on doit maintenir un service pour ravitailler les magasins" même en temps d'épidémie de coronavirus, témoigne-t-il. "Il n'y a pas de problème, mais après la décision de fermer les restaurants, on se retrouve dans une impasse."

De fait, les chauffeurs s'alimentent dans les restaurants routiers et utilisent leurs sanitaires, ainsi que ceux des aires d'autoroute. "Beaucoup de stations nous ferment les douches, beaucoup de restaurants routiers sont fermés", déplore Sylvain.

Une page Facebook pour aider les routiers à s'organiser

Les routiers ont donc ouvert une page Facebook dédiée pour échanger leurs conseils et recenser les lieux toujours ouverts. Certains demandent où se ravitailler entre Limoges et la Belgique, d'autres proposent de partager leur repas avec un collègue en difficulté... ou épinglent les adresses qui ne jouent pas le jeu en fermant leurs toilettes et leurs douches. "Sur les aires d'autoroute, de plus en plus de stations nous refusent l'accès aux toilettes et aux douches. Quand vous vivez dans 2,50m par 2 mètres toute la semaine... Quelles sont les mesures qui vont être prises pour nous, les chauffeurs ?", s'interroge Sylvain.

Pourtant, des solutions sont possibles en respectant les consignes de confinement, explique le conducteur. Par exemple, pas question que les restaurants toujours ouverts servent comme d'habitude en salle. "Ce sont des restaurants routiers qui nous servent des plateaux repas chauds qu'on prend et qu'on va manger dans le camion. Beaucoup de routiers ont joué le jeu."