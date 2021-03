Repas en solitaire, paniers à emporter et jauge limitée : le protocole dans les cantines d'entreprises bientôt durci

Le protocole pour les repas à la cantine va être durci face à la pandémie de Covid-19. Le secrétaire d’État Laurent Pietraszewski a présenté lundi soir aux partenaires sociaux la copie que le gouvernement prépare. Patronat et syndicats ont jusqu’à 14 heures, ce mardi après-midi pour formuler leurs observations, et le texte finalisé sera mis en ligne dans la soirée. Le texte en préparation devrait s’appliquer dans toute la France, et pas seulement dans les 16 départements reconfinés

Le déjeuner à la cantine n’est plus la solution privilégiée pour se restaurer à l'heure du déjeuner. Le gouvernement recommande plutôt un système de paniers à emporter que les salariés viendraient récupérer et qu’ils consommeraient à leur poste de travail. Une manière de les inviter à manger seuls. Si ce n’est pas possible, une distance de deux mètres devra être impérativement respectée avec les collègues et le déjeuner en vis-à-vis sera de toute façon proscrit.

>> A LIRE AUSSI - Covid-19 : pourquoi des députés demandent une réouverture des restaurants le midi

Protocole pour les restaurants d'entreprise

Les recommandations vont donc dans le sens d'un repas en solitaire, au bureau ou à l'atelier. Mais manger au restaurant d’entreprise sera toujours possible à condition que l’employeur adapte systématiquement les plages horaires pour éviter que trop de monde arrive en même temps. La jauge ne bouge pas et reste fixée à 8 mètres carrés par convive.

Dans le restaurant, la solution privilégiée sera également le repas pris seul, en laissant une place vide en face de soi, et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne. Si le déjeuner n’est pas pris seul, les gestes barrière et la distance de deux mètres avec ses voisins de table devront être impérativement respectés. De quoi limiter fortement les conversations.