Rénovation énergétique : l’Etat "financera jusqu’à 90%" des devis pour les plus modestes, annonce Wargon

INTERVIEW

Le plan de relance a été dévoilé, mais comment va-t-il s'appliquer ? Invitée du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement et déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, est revenue sur l'investissement de sept milliards d'euros dans le secteur du logement. Dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments, ces sept milliards d'euros vont être divisés en aides pour les ménages et pour les bâtiments publics, a annoncé la ministre. "On pourra aller jusqu’à financer 90% d’un chantier de rénovation pour les plus modestes, 40% pour les plus aisés", a-t-elle déclaré.

"On va aider tous les ménages"

"On va aider tous les ménages, quels que soient leurs revenus, à passer à l’acte de la rénovation, et j’en suis fière", s'est félicitée Emmanuelle Wargon. Concrètement, les aides concernent les Français en fonction de leurs revenus. "On va répartir les Français en quatre catégories. Des plus aisées aux moins aisées. Les plus aisés pourront être aidés à hauteur de 40% de leurs travaux maximum, la deuxième catégorie à 60%. Les revenus intermédiaires pourront l’être à hauteur de 75 % et les personnes les plus modestes à 90 %."

"Ces aides arrivent en partie en réduction de facture", explique la ministre. "Un simulateur permettant à chacun de connaître le montant de l'aide auquel il a droit sera présenté le 5 octobre", a expliqué Emmanuelle Wargon dans les colonnes du Journal du dimanche. Et tous les travaux de rénovation énergétique comme "l'isolation, un changement de chaudière, les combles ou la ventilation" y seront éligibles. "Si vous faites globalement la maison, ça marche, et si vous faites seulement la chaudière, ça marche aussi", la ministre chargée du Logement.