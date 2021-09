Religion : plus de la moitié des Français ne croient pas en Dieu

ANALYSE

C'est une question très personnelle et très intime pour beaucoup : croit-on en Dieu ? C'est la question qu'a posée l'institut de sondage Ifop à un échantillon de Français. Les résultats ont été publiés ce jeudi et la tendance majoritaire est le recul de la croyance de manière générale : moins d'un Français sur deux affirme croire en Dieu (49%) qu'il s'agisse du catholicisme, de l'islam, du judaïsme ou de toute autre religion.

Un recul de six points en 15 ans

C'est un recul de sept points par rapport à 2011, mais surtout de 17 points par rapport à 1947. Comment expliquer cette évolution ? "Dans notre époque, plus de modernité signifie moins de religion. A la suite des différents développements économiques, scientifiques, éducatifs, on croit au progrès à travers le bien-être matériel, à travers la science et la technique. Le bonheur terrestre a pris le pas sur le bonheur céleste", explique Jean-Paul Willaime, sociologue des religions et directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études.

Les Français parlent moins de religion en famille

Une constante demeure tout de même : les personnes âgées croient plus en Dieu que les jeunes. 68% des personnes âgées disent être croyantes, alors que seul 48% des jeunes de 18-24 ans disent l'être. L'un des autres enseignements de ce sondage, c'est que les Français échangent moins qu'avant sur la religion : 38% disent en parler en famille alors qu'ils étaient 58% en 2009.