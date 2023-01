Réforme des retraites : les syndicats des finances publiques montrent leur opposition

"On sent une vraie volonté de ne pas se laisser faire", assure Maxime Picard, secrétaire départemental du syndicat Solidaire finances publiques 13 à Marseille. Après les professeurs en fin de semaine dernière, c'est au tour des syndicats des finances publiques de se mobiliser contre la réforme des retraites et pour la grande journée d'opposition de jeudi prochain. Philippe Laget, secrétaire CGT finances publiques, sent lui aussi la tension monter auprès de ses collègues.

"Une explosion sociale"

Beaucoup d'entre eux "viennent nous voir", constate le secrétaire CGT, "ils ne pensaient pas faire presque un an de plus, certains se retrouvent pris à la gorge". "C'est des projets de vie qui sont complètement bouleversés", explique-t-il tout en donnant l'exemple d'une collègue qui ne pourra pas réaliser le voyage qu'elle avait prévu. "C'est une forme de précarité qui fait qu'il y a un mal-être important et qui débouchera sur une explosion sociale."

Dans le bureau voisin, Maxime Picard fait le même constat auprès de ses collègues : "on sent une vraie envie de se mobiliser. Il nous appelle, il passe nous voir". Certains viennent aussi pour se rassurer et savoir si "quelque chose de massif se prépare", poursuit le secrétaire qui dénonce les contrevérités du gouvernement : "aux finances publiques, on est bien placé pour savoir que de l'argent, il y en a, il suffit d'aller le chercher au bon endroit".

Ajoutée au contexte inflationniste, cette réforme pourrait bien aboutir à une mobilisation massive et coordonnée dans leurs services, selon lui.