Réforme des retraites : à Tourcoing, cette entreprise qui mise sur les seniors

Christine occupe son poste d'agent d'accueil depuis un an à Ciuch Industrie, à Tourcoing. Malgré ses 57 ans, elle a tout de suite été bien intégrée. "J'ai eu un entretien, mais on ne m'a pas vraiment demandé tout de suite mon âge", explique-t-elle auprès d'Europe 1. "On m'a fait confiance en plus", poursuit-elle, estimant que "c'était inespéré. J'avais 57 ans, et du coup, le CDI, c'était la providence. C'est une belle reconnaissance", souligne-t-elle.

La réforme des retraites présentée ce mardi par le gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à 64 ans dès 2030, braque les projecteurs sur l'emploi des seniors, que le gouvernement cherche à relancer.

23 salariés recrutés grâce à un dispositif local

Cette entreprise nordiste de 150 salariés, qui propose des solutions industrielles aux entreprises de e-commerce, convoyage et emballage de colis, s'est engagée résolument dans le retour ou le maintien dans l'emploi des plus de 50 ans. Elle vient d'ailleurs de recruter ces derniers mois 23 salariés grâce à un dispositif mis en place par une association d'entrepreneurs de Tourcoing. Une démarche gagnant-gagnant, et aussi une obligation dans le cadre de la réforme à venir.

Francis Ciuch, le patron, a adhéré rapidement au dispositif d'insertion des seniors. "Je crois en l'homme, en notre capacité de rebond. La condition, c'est que ce soit des gens qui aient envie. Si les gens n'ont pas envie, on ne fera rien", affirme-t-il.

"Ils connaissent leur métier"

Ces seniors, qu'ils soient soudeur ou dessinateur, apportent un vrai plus à l'entreprise souligne son dirigeant. "Ils sont juste toujours là, toujours présents, souriants. Donc, on n'a pas besoin de leur expliquer dix fois, ils connaissent leur métier", avance Francis Ciuch, qui reconnaît "l'envie de travailler" de ces salariés. "Ils sont bien dans l'entreprise, et ils sont capables de vous montrez des savoir-faire que vous n'avez peut-être pas, parce qu'ils ont 35 ans d'expertise. C'est une valeur ajoutée", salue le patron.

Le report de l'âge de départ à 64 ans oblige l'entreprise à maintenir les seniors, assure le patron. Pour cela, il faut adapter certains postes à l'âge des salariés.