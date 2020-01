Réflexion, coordination, rapidité : le Dr. Kawashima est de retour pour muscler notre cerveau

TEST

Il est de retour pour torturer nos méninges et rajeunir nos neurones : le Programme d’entrainement cérébral du Docteur Kawashima, célèbre jeu vidéo des années 2000, revient ! Ça vous dit peut-être quelque chose : le premier jeu était sorti en 2006, sur la Nintendo DS. Conçu par un neuroscientifique japonais, on y trouvait des petits jeux de réflexion pour faire travailler notre matière grise. Un vrai carton : la série s’est écoulée à plus de 35 millions d’exemplaires dans le monde ! Nous avons fait chauffer notre cerveau sur la nouvelle mouture, sortie sur la Nintendo Switch.

Musculation intellectuelle

Premier constat : si vous aviez joué aux premiers jeux du Dr. Kawashima, vous ne serez pas dépaysé. Cette nouvelle édition reprend en grande partie les exercices des précédentes : calcul mental, lecture et comptage à haute voix, mémorisation de mots, de chiffres et de formes, sudoku, etc. Des exercices relativement simples à comprendre mais pas évidents du tout à compléter. L'intérêt en est expliqué par le neuroscientifique (ou plutôt sa tête flottante) en introduction : dès 20 ans, les performances de notre cerveau commencent doucement à décliner. Pour garder une bonne forme intellectuelle, le Docteur Kawashima est formel : il va falloir entraîner toutes les zones du cerveau avec des exercices dédiés.

Ça tombe bien, en plus des exercices traditionnels, il y a quelques nouveautés dans cette version Switch. Grâce à la caméra infrarouge située sur l'une des manettes, il est désormais possible de filmer ses mains pour un "pierre-feuille-ciseau" un peu spécial. En effet, il ne s'agit pas de battre le jeu mais de suivre ses instructions : gagner contre la pierre, perdre contre le ciseau, perdre contre la feuille, gagner contre le ciseau… Ça va très vite et ça demande une bonne dose de coordination entre le cerveau et la main. Dans le même esprit, on aime beaucoup les additions dont il faut donner le résultat non pas à l'écrit mais avec les doigts de la main.

Un challenge addictif

En plus des exercices, le Programme d’entrainement cérébral du Docteur Kawashima propose un test quotidien en forme de suivi. Trois exercices qui varient d'un jour sur l'autre, sont évalués et permettent de suivre à la longue l'évolution de ses performances. Le tout est extrêmement intuitif afin de séduire les néophytes et le public peu familier des jeux vidéo, celui-là même qui a fait le succès de la série. Logiquement, le jeu n'est pas destiné aux enfants, même s'il peut les amuser. Rajeunir un cerveau qui n'est pas arrivé à maturité n'a en effet aucun intérêt.

Et si, à la longue, ces exercices peuvent paraître lassants, on revient tout de même régulièrement sur le jeu. D'abord car il peut servir de bouffée d'oxygène, de bulle dans laquelle on s'isole pour faire chauffer ses méninges. Et puis car le challenge est réel. On est piqué au vif par le Dr. Kawashima, qui ne manque pas une occasion de nous faire remarque que notre cerveau est trop "vieux". Inévitablement, lors des premières sessions, vous risquez d'avoir 60, 70 ou 80 ans. Alors on s'efforce de faire baisser petit à petit cet âge. Et c'est aussi retors qu'addictif.