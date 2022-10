Recrutement dans les services à la personne : des standards en baisse

Au salon Paris pour l’emploi, place de la Concorde : 400 exposants, 10.000 offres d’emploi et de formation, près de 8.000 entrées ce jeudi 7 octobre. Parmi les exposants : le secteur du service à la personne, un secteur qui peine à attirer les candidats. Alors les entreprises sont de moins en moins regardantes sur les profils. En témoigne cet entretien entre une jeune candidate et une entreprise du secteur.

Un bon CV

Assise à une table entre deux stands, Maria, 20 ans, attend son tour. Sur son CV, on peut lire un CAP en services de proximité et vie locale, et un stage en maison de retraite. Des atouts qui pourraient séduire Anne-Sophie, chargée des relations humaines dans une entreprise de services à domicile. L’entretien commence. Anne-Sophie lui demande : "Quel type de tâches avez-vous pu déjà réaliser avec de l’accompagnement auprès de personnes âgées ?". "Je les ai changés, je les ai aidés à manger, on parlait ensemble…", lui répond la candidate.

Ces tâches sont le strict minimum dans ce secteur. Alors la recruteuse poursuit l’entretien pour en savoir plus. "Vous connaissez déjà notre groupe ?" lui demande-t-elle. "Non, c’est la première fois", rétorque Maria.

De longs silences

Parfois, des silences s’installent dans la conversation. "Qu’est-ce qui vous plaisait le plus dans ces missions ?", adresse par exemple Anne-Sophie à Maria, avant d’enchainer face à l’absence de réponse : "Qu’est-ce que vous appréciez le plus faire le matin quand vous arriviez ?". Mais ces longs silences sont compensés par une qualité : "Vous êtes mobile sur quel secteur ? Paris intramuros ?" demande la recruteuse. "Je le suis partout", lui répond Maria.

182.000 postes à pourvoir

Grâce à cette réponse, Maria a donc de grandes chances d’être retenue. Dans cette entreprise, 7.000 postes sont à pourvoir. Alors Anne-Sophie s’accroche au moindre argument pour recruter. "Cette candidate avait déjà une première expérience, en plus elle est diplômée. Donc oui on la recontactera bien évidemment".

Elle n’est pas la seule à chercher des candidats à tout prix : au premier trimestre 2022, il y avait plus de 182.000 postes à pourvoir dans le secteur des services à la personne, selon Pôle Emploi.