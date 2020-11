Reconfinement : la SNCF supprime des trains régionaux

La SNCF a été amenée à supprimer jusqu'à 30% de ses trains régionaux pour adapter son service à la baisse de la fréquentation engendrée par le confinement, tandis que la desserte des grandes lignes reste inchangée, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. La fréquentation des TER atteint en moyenne un tiers de la normale au niveau national, un niveau variable selon les régions et les heures, constate la compagnie. D'où "des ajustements pour mieux adapter l'offre à cette demande", décidés aux cas par cas par plusieurs régions, "l'offre étant maintenue (...) à au moins 70% du plan de transport normal en semaine", explique-t-elle.

En Ile-de-France, où le trafic a déjà été réduit le soir, la SNCF signale "quelques suppressions de trains aux heures creuses, qui seront minimes", par exemple 25% des trains sur le RER D, à partir de mercredi, ainsi que le week-end. Les lignes A et B du RER, partagées avec la RATP, sont épargnées par ces nouveaux allègements. Les horaires des trains du quotidien circulant le lendemain sont affichés au plus tard à 17 heures sur les canaux d'information habituels, assure la SNCF.

Contrairement à ce qu'elle laissait entendre, la SNCF a décidé de ne pas réduire davantage les rotations des TGV, qui assurent depuis début novembre 30% du service habituel. "L'offre de trains à grande vitesse restera ainsi environ quatre fois plus importante que lors du premier confinement, où elle était de 7%", remarque-t-elle dans son communiqué. L'offre des trains Intercités et trains de nuit reste également réduite. Les TGV inOui, Ouigo, Intercités ouverts à la réservation pour le mois de novembre sont donc confirmés.

Des billets échangeables et remboursables

Pour la suite, tous les trains restent ouverts à la réservation pour les vacances de Noël. Tous les billets TGV et Intercités, avec le cas échéant les TER en correspondance, sont de toute façon échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier 2021, au cas où la situation sanitaire ne permettrait pas de voyager pendant les fêtes.

Du côté des trains internationaux, il reste actuellement pour Thalys deux allers-retours Paris-Bruxelles quotidiens dont un est prolongé jusqu'à Amsterdam, et pour Eurostar un aller-retour Paris-Londres ainsi qu'un aller-retour Bruxelles-Lille-Londres.

S'ajoutent, tous les jours: deux allers-retours Paris-Francfort, via Sarrebruck et via Strasbourg, un aller-retour Paris-Stuttgart, un aller-retour Paris-Bâle-Zurich, deux allers-retours Paris-Genève, un aller-retour Paris-Milan, un aller-retour Paris-Barcelone et un aller-retour Lyon-Barcelone.