L'appli Too Good To Go verse 65.000 euros aux Restos du Cœur

Pas moins de 65.000 euros. C'est le montant que l'application Too Good To Go va donner aux Restos du Cœur grâce aux dons de ses utilisateurs. L'application, qui a remporté un des Trophées de l'Avenir décerné par Europe 1 dans la catégorie alimentation en luttant contre le gaspillage, a décider de mettre en place un système de dons pour l'association fondée par Coluche.

"Le partenariat avec les Restos du Cœur, il existe depuis un peu plus d'un an maintenant. L'idée était de voir comment on pouvait aider cette association grâce à notre communauté de 10 millions d'utilisateurs", explique au micro d'Europe 1 Camille Colbus, directrice générale adjointe de l'entreprise. "Sur l'application, vous pouvez faire un don de deux euros. C'est la première fois que l'on met en place ce système pour une association qui va l'utiliser pour acheter de l'alimentaire pour les personnes les plus démunies."

"On est hyper content de voir qu'en ayant une communauté, on peut vraiment faire changer les choses", se réjouit la directrice au micro d'Europe 1.

"Ce n'est pas nous qui avons donné cet argent. Nous sommes seulement le lien entre nos utilisateurs et les restos du cœur". Grâce à son réseau de 11.000 commerçants partenaires Too Good To Go a pu sauver 10 millions de repas depuis son lancement.