Recherche d'emploi : 3 conseils si vous voulez trouver un job en dehors de Paris

Après avoir longtemps travaillé à Paris, déménager pour construire un nouveau projet professionnel en région n'est pas toujours évident. Pour autant, trouver un emploi à la hauteur de vos envies n'est pas mission impossible. Dans le troisième épisode du "Profil de l'emploi", le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio, Michel-Edouard Leclerc, le PDG de l'enseigne de grande distribution, vous donne trois conseils pour dépasser certaines barrières et décrocher l'emploi auquel vous aspirer.

Conseil numéro 1 : n'idéalisez pas

Non, l'herbe n'est pas toujours plus verte en région qu'à Paris. Et non, il n'est pas impossible de trouver un job à la hauteur de vos attentes en dehors des grandes agglomérations. Dans tous les cas, si vous cherchez un emploi en dehors de l’Ile-de-France, essayez de prendre du recul : de ne pas idéaliser ni votre ancien emploi, ni l'emploi d'après. Ne vous détournez pas par exemple des entreprises qui vous paraissent trop petites ! Et, plutôt que de vous perdre en conjectures, prenez le temps d'observer le marché de l'emploi local, les métiers qui sont "transposables" ou non, le type de postes recherchés etc…

Conseil numéro 2 : renseignez-vous auprès des Chambres de commerce

Ce n'est pas toujours un réflexe et pourtant ce sont des mines d'informations. Les Chambres de commerce et d'industrie peuvent vous aider à mieux connaître le marché de l’emploi local, voire vous proposer des formations pour vous réorienter. N'hésitez pas à les solliciter.

Conseil numéro 3 : se préparer à faire du télétravail

Cela peut aussi être une clé pour votre mobilité. Certaines entreprises proposent à leurs salariés de travailler uniquement à distance. Ces derniers sont alors amenés à effectuer leurs missions depuis leur domicile ou dans des espaces de coworking. Mais vous pouvez également choisir de quitter votre entreprise pour exercer un autre emploi entièrement à distance comme celui de consultant. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser les nouvelles technologies (Slack, Skype, FaceTime…) et les nouvelles façons de communiquer ! Ce qui est différent, évidemment, de Facebook dans un cadre personnel…