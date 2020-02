Recherche d'emploi : 3 conseils si vous n'avez pas le "bon" diplôme

Chercher un emploi est compliqué si vous n’avez pas "LE" bon diplôme, c'est-à-dire quand vous ne venez pas d'une école ou d'un cursus suffisamment reconnu par les employeurs. Pour autant, ne pas venir d'une grande école d'ingénieur ou de commerce ou ne pas avoir le diplôme le plus côté ne signifie pas une disqualification automatique. Dans le deuxième épisode du "Profil de l'emploi", le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio, Frédéric Mazzella, le créateur de Blablacar, vous donne trois conseils pour dépasser cet obstacle et décrocher l'emploi de vos rêves.

Conseil numéro 1 : ne surinterprétez pas

Pas de réponse à votre candidature ? Un refus après l’envoi d’un CV ? Cela ne veut pas dire que vous ne trouverez jamais d'emploi. Il est donc inutile de vous remettre en cause trop vite et de baisser les bras. L'important quand vous cherchez un emploi est d’en rester aux faits, de mettre en avant vos propres compétences et de faire preuve de persévérance.

Conseil numéro 2 : renseignez-vous sur l’entreprise que vous visez

Pour contrebalancer le fait de ne pas avoir le "bon" diplôme, n'hésitez pas à montrer une vraie motivation dans votre candidature pour rejoindre une entreprise en particulier. Et pour cela, le plus simple est de faire beaucoup de recherches avant d’aller en entretien. Renseignez-vous sur l'activité de l'entreprise, sur l'organigramme, le dirigeant, le patron de la division que vous visez, sur les dernières actualités de l'entreprise. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de l'entreprise pour voir comment elle communique.

Conseil numéro 3 : retenez la métaphore de l’escalier

Une carrière, ce n’est jamais un ascenseur qui monte d’un coup. Vous devez monter les marches petit à petit et vous aurez parfois l’impression de reculer ou de stagner. C’est normal. Pour autant, il faut savoir être patient et prendre du recul sans se démotiver.