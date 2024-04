RECETTE - Les oeufs frou-frou de Sonia Ezgulian

Pour 4 personnes

8 œufs

Le jus d’un citron vert

4 cuillerées à soupe d’une bonne mayonnaise maison

30 g de poutargue (poissonneries ou épiceries fines)

Préparation

1. Faites cuire les œufs 6 minutes dans de l’eau bouillante. Rafraichissez-les dans de l’eau glacée. Écalez-les délicatement.

2. Dans un bol, mélangez la mayonnaise avec le jus de citron vert pour détendre la sauce. Elle devient plus souple et plus facilement nappante.

3. Avec une mandoline, taillez de très fines lamelles de poutargue.

4. Déposez les œufs pochés dans un joli plat, recouvrez-les de mayonnaise puis parsemez de pétales de poutargue, poilue faire encore plus de frou-frou !