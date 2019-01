Recensement : comment ça marche ?

MODE D'EMPLOI

Faire une photographie précise de la population française et de son logement afin d'en observer la composition et l'évolution. Voilà l'objectif des agents recenseurs de l'Insee qui, dès jeudi, iront sonner aux portes de milliers de Français pour leur transmettre leurs questions. Europe 1 fait le point sur ces fameux questionnaires.

Où vont les agents recenseurs ?

Tous les ans, le recensement s'effectue dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants. C'est tous les cinq ans pour les communes plus petites. En 2019, les deux sont concernées. Néanmoins, les agents recenseurs sélectionnent "seulement" 7.000 villes au-dessous du seuil de 10.000 habitants. Pour savoir si la sienne est concernée, il suffit de se rendre sur le site Internet du recensement, www.le-recensement-et-moi.fr, et d'entrer le nom de sa commune dans la barre de recherche prévue à cet effet.

Comment savoir si je suis concerné ?

Dans les petites communes de moins de 10.000 habitants, tous seront recensés. Dans les autres, seuls 8% d'entre eux devront répondre aux questions. Avant la collecte, les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance et avertissent de leur passage. Par ailleurs, les mairies envoient des lettres aux personnes qui ont été sélectionnées pour participer.

Comment répondre aux questions ?

Lorsqu'un agent recenseur se présente, il propose à la personne qui lui ouvre la porte deux solutions : répondre sur papier ou sur Internet. Dans le premier cas, il remet alors des questionnaires (un pour chaque personne du foyer, et un général concernant le logement) et fixe un rendez-vous ultérieurement pour venir les récupérer. Dans le second, l'agent transmet des identifiants de connexion au site du recensement pour répondre en ligne.

Est-on obligés de répondre ?

Remplir le questionnaire du recensement est obligatoire. Refuser de répondre, ou répondre de manière visiblement fantaisiste, est passible d'une amende de 38 euros. En contrepartie, l'Insee s'engage à respecter strictement la confidentialité des informations divulguées et les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. Ces derniers doivent pouvoir montrer une carte officielle. Aucune question ne porte sur des coordonnées bancaires et le recensement est entièrement gratuit.

Existe-t-il des cas particuliers ?

Les étrangers, qu'ils soient résidents permanents ou seulement temporaires pour une durée d'un an au moins (s'ils sont étudiants par exemple), sont tenus de répondre. En revanche, les étudiants qui vivent en cité universitaire ou en foyer ne peuvent pas utiliser le questionnaire en ligne, seulement la version papier.

Quand et comment sont récoltées les données ?

Le recensement dure jusqu'au samedi 16 février dans les communes de moins de 10.000 habitants, jusqu'au 23 dans les grandes villes. Il s'étalera jusqu'au mois de mars en Outre-mer. Dès que les questionnaires sont remplis, le maire vérifie que tous les logements ont bien été recensés, puis signe le récapitulatif de l'enquête. Les résultats sont alors saisis et traités par l'Insee, avant d'être communiqués aux maires et au grand public.

À quoi servent ces données ?

Les statistiques de l'Insee seront ensuite utilisées au niveau national et local. Des politiques publiques en découlent souvent, par exemple pour réfléchir à une stratégie de transports publics, ou pour construire des infrastructures (crèches, écoles, etc.).