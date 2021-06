Sa jeunesse, sa déco, son bureau : trois anecdotes sur Didier Raoult

Un portrait constellé d’anecdotes et nourri aux meilleures sources. Les journalistes du Monde et de Elle, Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin couchent sur le papier l’histoire de Didier Raoult, ce médecin adulé par certains Français et décrié dans la communauté scientifique pendant la crise du coronavirus. Invitées dans Europe Midi, les deux écrivaines lâchent quelques confidences sur leur livre Raoult, une folie française, paru aux éditions Gallimard jeudi.

Un bureau très présidentiel

"Il a toujours dit qu'il était le meilleur et n'a que mépris pour les non-spécialistes", glisse Marie-France Etchegoin à propos de Didier Raoult. Ce trait caractère, descellé par les deux journalistes, s’oppose aux amateurs du médecin. Une situation parfois compliquée à vivre pour lui. "C’est assez difficile pour lui de voir ces espèces de réactions totalement irrationnelles autour de lui", explique Marie-France Etchegoin.

Dans le bureau de Didier Raoult, des portraits de lui avec tous les présidents de la République qu’il a rencontrés sont accrochés au mur. "Il chercher la notoriété, la reconnaissant et les décorations", avance Ariane Chemin. La journaliste du Monde explique même que l’épidémiologiste a décroché le portrait où il pose avec Emmanuel Macron "parce qu’il n'a pas eu, lors de la dernière promotion de la Légion d'honneur, une médaille comme son ennemie Karine Lacombe".

Une jeunesse tourmentée

Didier Raoult n’a pas eu dès le plus jeune âge une vocation pour la médecine. Avant d’engager ses études, il a eu une "jeunesse et une adolescence très tourmentée". "Il nous a même confié qu'il avait fait un simulacre de tentative de suicide", confie Marie-France Etchegoin.

Il rêvait d’être écrivain. Mais il était DJ dans une discothèque avec l’un de ses copains. Celui qui est désormais médecin épidémiologiste raconte cela avec grande joie : Didier Raoult aime forger sa légende racontant être partie pendant deux ans en mer à bord d’un rafiot. "On l’imaginait, avec son look de pirate de l'eau des mers, partant sur un vieux cargo mazouté pendant sa période rebelle", s’amuse Marie-France Etchegoin. Avant d’ajouter : "Mais il a fini par nous dire que c'était sur un paquebot de croisière qu'il s'était engagé pendant six mois".

La décoration de sa maison est assez étonnante

Afin d’écrire ce portrait, les journalistes ont pu visiter le domicile de Didier Raoult. Et la décoration est … assez spéciale ! Et pour cause, le médecin a un buste à son effigie. De manière générale, sa maison est remplie d’ornements plus kitchs les uns que les autres, selon les deux journalistes. "Des colonnades, des mosaïques, des objets rappelant sa passion pour l'Antiquité… ce n'est pas du tout dans le bon goût bourgeois ! Mais il s'en fiche éperdument", conclut Marie-France Etchegoin.