Ramadan 2025 : date, règles, signification… Tout ce qu'il faut savoir

Le ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam, débute ce samedi 1er mars et doit prendre fin dimanche 30 mars. Quelques millions de Français vont jeûner durant environ un mois. Mais quelle est la signification de ce moment important de la religion musulmane ? Quelles sont les règles ? Europe 1 fait le point.

Le début d'un temps sacré. Le ramadan 2025 débute ce samedi 1er mars en France, annonce le Conseil français du culte musulman, et doit se terminer le dimanche 30 mars. En jeûnant et en commémorant des événements importants de l'histoire de l'islam, les musulmans de France et du monde vont pouvoir respecter un des cinq piliers obligatoires de leur religion. Europe 1 vous explique ce qu'il faut savoir sur cette pratique fondamentale de l'islam.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ramadan, le nom d'un mois sacré

Le ramadan n'est pas le nom d'une fête religieuse, mais celui du neuvième mois de l'année dans le calendrier musulman. Son nom est issu d'une racine sémitique, signifiant "chaleur de l'été". D'une durée de 29 ou 30 jours, il est un mois sacré de l'islam. Il fait en effet partie des cinq "piliers" de cette religion, c'est-à-dire ses règles fondamentales, avec la profession de foi, les cinq prières quotidiennes, l'aumône aux pauvres et le pèlerinage à La Mecque. Le mois du ramadan est aussi considéré comme celui de la charité, car lors de son dernier jour, les musulmans pratiquants doivent faire la charité (zakât al-fitr).

Enfin, ce mois concentre un nombre important de commémorations autour d'événements de l'histoire de l'islam, telle la Nuit du destin (Laylat al-Qadr) durant laquelle Mahomet aurait reçu le Coran ou encore la bataille de Badr qui a permis au prophète de l'islam de s'imposer à La Mecque. Au début de l'islam, cependant, les musulmans jeûnaient en même temps que les juifs, le jour du Yom Kippour. Mais Mahomet, afin de mieux distinguer sa religion naissante, a décidé de choisir une autre période de l'année et de durcir les règles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Lune en maître de cérémonie

Le calendrier musulman étant lunaire au contraire du calendrier latin, le début du mois de ramadan change selon les années. La tradition, suivie par la Grande mosquée de Paris, se base donc sur l'observation de la Lune pour déterminer le début du jeûne, et cela, en respect d'une parole prêtée à Mahomet : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi".

La date du début du ramadan est fixée par l'observation de la Lune. En cas de ciel couvert, le ramadan débute selon des calculs astronomiques, comme cela s'est passé en Arabie Saoudite en 2017. Des théologiens, des savants et des religieux se réunissent aussi dans le reste du monde pour fixer l'heure précise, variable selon les endroits du globe. Cette année, les autorités religieuses d'Arabie saoudite ont également fixé au 1er mars la date du début du mois du ramadan. Traditionnellement, de nombreux pays musulmans suivent la date indiquée des autorités saoudiennes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Ramadan : le gouvernement accorde des visas aux imams algériens

Essentiellement un jeûne, mais pas seulement

Durant le ramadan, les croyants sont invités à s'abstenir de boire et de manger, de l'aube (dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir", dit le Coran) jusqu'au coucher du soleil. La journée débute donc par un repas et une première prière juste avant le lever du soleil et se finit le soir par un repas de rupture de jeûne (l'iftar), souvent pris en famille ou à la mosquée. Une des traditions veut que les musulmans croyants rompent le jeûne avec une datte et un verre de lait.

Mais ce mois sacré de l'islam ne s'arrête pas à un simple jeûne. Fumer et avoir des relations sexuelles sont aussi interdits durant le jour. Les musulmans croyants se doivent aussi de mettre une signification derrière ces privations, qui perdent de leur force si elles sont observées de manière mécanique.

La suite après cette publicité

Dans une quête d'ascèse et de purification, le ramadan est aussi l'occasion pour les fidèles de méditer le Coran, ils peuvent ainsi participer à des veillées de prière. Certains théologiens conseillent même de réciter la totalité de ce livre saint durant le mois, à raison d'un trentième par soir. C'est aussi une période où d'importants dons sont consentis aux mosquées et salles de prière à destination des personnes démunies. Les fidèles sont invités plus généralement à manifester de l'amour et de l'altruisme envers leurs prochains.

Environ 5,4 millions de personnes concernées en France

En 2024, la France comptait environ 5,4 millions de musulmans. D'après une étude Ifop pour Le Point et la Fondation Jean-Jaurès publiée en 2019, 66% des fidèles déclaraient avoir respecté le jeûne du ramadan. Ce chiffre est relativement stable - il oscille 66 et 70 % - depuis 2001. Cependant, les règles de l'islam prévoient des exceptions. Le respect du jeûne ne concerne par exemple que les personnes ayant passé leur puberté. Il est cependant recommandé d'y habituer progressivement les enfants.

Femmes enceintes ou venant d'accoucher, nourrices, personnes âgées et faibles, malades, voyageurs sur une longue distance et soldats ont le droit de ne pas observer le jeûne. Les femmes en période de règles peuvent aussi se remettre à manger le jour, mais doivent rattraper leurs jours de jeûne non effectués avant le prochain ramadan.