Pascal Praud et vous - «C’est une demande d’une nouvelle société», Pascal Praud réagit à la rupture du jeûne lors du match Angers-Monaco

Lors du match de Ligue 1 entre Angers et Monaco, un joueur angevin aurait prétexté une blessure afin de permettre la rupture du jeûne du ramadan après un quart d'heure de jeu. Pascal Praud réagit dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, s'interrogeant sur le non respect du règlement de la Fédération française de football.