Ramadan : Retailleau appelle les préfets à «une extrême vigilance»

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a appelé les préfets et les responsables de la sécurité à une "extrême vigilance" à l'approche des festivités du mois du Ramadan qui doit commencer le 1er mars, selon un télégramme envoyé jeudi, dont l'AFP a eu connaissance.

"Le niveau élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays ainsi que la persistance des tensions au plan international exigent le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux", a fait valoir le ministre dans ce télégramme.

Porter l'attention sur "les offices et rassemblements qui auront lieu"

"Le Ramadan, mois de jeûne sacré pour les musulmans, devrait commencer le samedi 1er mars et s'achever le dimanche 30 mars 2025. Très suivi par les fidèles, il est susceptible de générer des rassemblements importants de personnes sur la voie publique, notamment aux abords des lieux de culte musulman", a-t-il poursuivi.

Il a également demandé aux responsables de porter leur attention sur "les offices et rassemblements qui auront lieu" tout au long du Ramadan, notamment "la nuit du destin", qui marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed et qui devrait avoir lieu dans la nuit du 26 mars, ainsi que l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan et qui devrait avoir lieu autour du 31 mars.

Bruno Retailleau avait déjà envoyé de telles directives par le passé, en particulier lors de la fête de la Toussaint ou des festivités de fin d'année.