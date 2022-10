«Qu'est-ce qu'on va faire ?» : à la pompe, la pénurie de carburant angoisse les automobilistes

Les files d'attente devant les stations-services n'en finissent plus. La situation est toujours particulièrement tendue, alors que le mouvement de grève qui touche plusieurs raffineries françaises a été reconduit ce samedi. Alors, devant les pompes à essence encore en fonctionnement, l'inquiétude et l'exaspération se lisent sur les visages des automobiles. La plupart d'entre eux craignent de ne bientôt plus du tout pouvoir prendre la voiture, notamment pour travailler. De quoi faire monter la tension à la pompe, d'un cran supplémentaire.

"C'est la galère. Au lieu de travailler, on passe d'une station à une autre", explique l'un d'entre eux au micro d'Europe 1. "On nous dit de ne pas paniquer, mais si, on panique. Qu'est ce qu'on va faire? Comment on va faire, comment on va rouler et combien de temps ça va durer cette grève ?", s'énerve un autre.

Des négociations au pont mort

Un peu plus loin dans la queue, l'heure n'est pas à l'optimisme. "Si ça continue, à mon avis, dans dix jours, la France, ça va être en stand-by." Pour ne pas arriver à cette situation, les usagers demandent au gouvernement une réaction rapide. Car en effet, selon Eric Cellini, coordinateur CGT du groupe TotalEnergies, les négociations sont au point mort.

"Nous avons de nouveau tenté d'interpeller la direction générale. Il n'y a rien qui se passe. La direction, je ne sais pas avec qui elle parle. Ça présage que le mouvement va continuer puisque les salariés semblent déterminés à attendre. Et donc je pense que ça risque de continuer encore un petit moment, estime-t-il au micro d'Europe 1.

Des agressions entre automobilistes

Et la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, précise qu'une station service sur cinq est toujours touchée par le manque. L'Île-de-France, les Hauts-de-France sont les régions les plus impactées. La ministre qui a appelé les Français "à faire le plein comme d'habitude et à ne pas faire de stocks".

Mais preuve que la situation est particulièrement préoccupante, en Haute-Savoie, un automobiliste a perdu patience a donné six coups de couteau à un autre automobiliste. L'homme est poursuivi pour tentative de meurtre. Il a été placé en détention provisoire.