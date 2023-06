Qu'est-ce que le bac et qui l'a inventé ?

En cette période de fin d'année scolaire, des centaines de milliers d'élèves de Terminale concentrent tous leurs efforts sur les épreuves anticipées du baccalauréat. Mais quelle est l'histoire de cet examen si redouté par les lycées, qui permet d'accéder aux études supérieures ? Europe 1 s'est intéressé à la question.

Le bac, comme on l'appelle aujourd'hui, vient du latin bacca laurea, en deux mots, qui signifie couronne de laurier. Cette distinction honorifique remonte à l'Antiquité grecque, et consistait à poser cet ornement sur la tête des vainqueurs pour les célébrer. Le mot baccalauréat devient ensuite baccalaureatus au Moyen Âge et désigne un grade universitaire exclusivement parisien. Plus tard, en 1808, Napoléon Iᵉʳ décide d'en faire un diplôme d'entrée obligatoire dans toutes les universités de France.

Apparition des filières en 1959

À l'époque, la nature de ce test était légèrement différente. Les candidats devaient fournir de bonnes réponses à la moitié des questions qui leur étaient posées lors d'un entretien oral, et ce n'est qu'en 1830 que les premières épreuves écrites sont instaurées. Il faudra attendre la réforme de l'éducation de 1959 pour voir apparaître les filières ainsi que la mise en place de l'examen de fin d'études, modèle qui inspire encore le bac d'aujourd'hui.