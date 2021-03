Quelle est la procédure pour changer de prénom ?

Exit les Marie, Charlotte ou les Jean-Philippe. Les prénoms les plus prisés en 2021, selon L’officiel des prénoms co-écrit par Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin, sont Léna, Mia, Rose et Lou, et pour les garçons Gabriel reste en tête avec sur le podium Côme, Ethan et Milo. Mais l’enfant affublé de ce prénom choisi à sa naissance par ses parents pourrait à sa majorité décidé d’en changer et c’est parfaitement possible légalement.

L'avocat Roland Perez a expliqué la marche à suivre, dimanche matin sur Europe 1.

Un changement possible si la demande a du sens

On peut tous prétendre à changer de prénom mais il faut pour cela soit démontrer que la demande a du sens. Ca peut être le cas du prénom accolé au nom qui devient ridicule : exemple Jean Bon. Où encore le prénom qui à lui seul peut être lourd à porter comme Cunégonde, Quasimodo ou même Casimir.

Autre motif légitime, on vous a toujours appelé d’un autre prénom, ou peut-être, en avez-vous changé de votre propre chef sans modification de votre état civil. Et puis il y a aussi le cas ou vous avez plusieurs prénoms et vous souhaitez en changer l’ordre pour ne porter que le deuxième ou troisième.

Qui décide si le motif de changement de prénom est légitime ?

Dans un premier temps la mairie où se trouve l’officier d’état civil. On doit pour cela se munir d’un extrait d’acte de naissance, une pièce d’identité, un justificatif de naissance et puis surtout fournir tous les éléments qui fondent la demande légitime de changement.

Comme par exemple démontrer par des attestations de proches et des documents divers qu’on vous a toujours appelé Franck et non pas Francis, prénom pourtant porté sur votre acte de naissance. Si tout se passe bien, l’officier d’état civil inscrira votre nouveau prénom sur le registre de l’état civil au lieu et place de l’ancien. Et ensuite c’est un jeu d’enfant pour modifier tous les papiers d’identité grâce à l’acte de naissance modifié.

Y-a-t ’il un recours en cas de refus ?

Oui, c’est l’officier d’état civil qui refuse de modifier le prénom pour absence selon lui d’intérêt légitime, qui va saisir en ce cas le procureur de la République qui donnera son avis. Et si celui-ci est toujours négatif, le demandeur au changement de prénom pourra alors demander au juge aux affaires familiales de trancher. Il faut s’armer de patience mais cela peut valoir le coup.