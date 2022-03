Quel modèle de recyclage chimique ?

Qu'est-ce que le recyclage chimique ? Grâce à cette technique, l'intégralité de la matière plastique peut être récupérée. Une filière en pleine expansion. "Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites par des industriels américains ou par Total d'ici 2024", détaille le chercheur Stéphane Bruzaud. "Mais c'est vrai que c'est la rentabilité immédiate qui est en jeu. Il faut d'abord investir des dizaines de millions d'euros. Il y a un investissement de départ qui est lourd, qui est très lourd et ne pourra être rentabilisé que sur un temps relativement long."

Accroître l'investissement

Mais pour supprimer le plastique à usage unique, il est impossible de se contenter de cette méthode. Il faut aussi développer le réemploi par le vrac ou la consigne. Le seul hic ? Elle est en bas de la pile des stratégies gouvernementales. Un investissement permettra de le développer davantage.

"Aujourd'hui, il y a 9 euros d'argent public qui sont dépensés dans le recyclage pour 1 euro pour le réemploi", estime Juliette Franquet, directrice de Zero Waste France. "Je voudrais donc rappeler qu'il y a une législation qui met la réduction et le réemploi avant le recyclage. On devrait plus avoir d'investissement dans ces filières qui sont bien meilleures pour l'environnement."

En 2020, en France, seuls 28 des plastiques collectés ont ainsi été recyclés, selon l'organisme Cité où on lui.