Quand la femme gagne plus que l’homme, le couple a plus de risque de se séparer

Les couples se séparent davantage lorsque la femme gagne plus que son compagnon : tel est le résultat d'une étude menée par l'Institut national d'études démographiques (Ined), publiée lundi. Quand la femme gagne plus que son conjoint, le risque de rupture est supérieur de 11 à 40% par rapport aux couples dont les revenus sont égaux.

"J'ai senti que ça le touchait beaucoup dans son ego"

40 ans passés, Fatou travaille dans l'immobilier et gagne 300 euros de plus que son conjoint, ce qu'il ne supporte pas. "Ça ne lui plaît pas que je gagne plus. Il a l'impression d'être moins homme, d'être moins l'homme de la famille", raconte-t-elle. L'orgueil du mâle blessé qui peut mener à l'explosion du couple, comme celui que Laura, avant deux ans cosmétiques, formait avec Olivier. "On était en concubinage pendant deux ans, je gagnais plus que lui et j'ai senti que ça le touchait beaucoup dans son ego. Et d'ailleurs, je pense que ça a été un des facteurs pour la fin de cette relation", témoigne-t-elle.

Un risque aussi présent chez la jeune génération

Pour la psychanalyste Julie le Rousseau, ce n'est pas qu'une histoire d'ego masculin. "Les femmes sont de manière générale plus indépendantes qu'il y a 20 ans. Cette indépendance passe par la question économique. Lorsqu'une femme a plus de moyens financiers pour être libre, ça peut favoriser la séparation", indique-t-elle. Et ce n'est pas qu'une question de génération. Ce risque de séparation, plus élevé quand la femme gagne plus, est présent chez les jeunes couples, censés avoir pourtant grandi avec des normes plus égalitaires que celles des générations précédentes.