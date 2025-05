PSG-Inter : le club des supporters parisiens de Franche-Comté a décroché une trentaine de places pour la finale tant attendue

Ce samedi soir, le PSG compte bien écrire l'Histoire. Les Parisiens vont disputer la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan. En Franche-Comté, le club des supporters du PSG a réussi à décrocher une trentaine de places pour assister à la finale, à Munich. La correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est est allée à leur rencontre sur leur trajet en direction de l'Allemagne.

Ils sont 32 supporters dans ce bus affrété tout spécialement pour l'occasion. Des membres actifs du club du Paris Saint-Germain en Franche-Comté. Maillots rouges et bleus sur le dos, ils assisteront dans quelques heures au match le plus important de leur vie de supporter : la finale de la Ligue des champions.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Moi, depuis l'âge de cinq ans. J'ai aussi peur que je suis excité. J'ai pleins de copains qui m'envient. Je vous le promets, c'est le plus beau jour de ma vie, surtout si on la gagne cette année. Ça va être dingue".

"Tant qu'on la gagne, je m'en moque du score"

Leurs places, accordées par le PSG lui-même, ils l'ont bien mérité : "On a fait 15 matchs sur 16, on est tout le temps là. Ce sont des frais. Moi, je ne pars pas beaucoup en vacances le reste de l'année parce que je prends mes jours de congés pour le PSG, donc c'est une récompense aussi".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Alors ce soir, pas d'autre option possible que la victoire : "Très confiant, c'est la bonne, ça y est. Non, il ne faut pas se porter la poisse. On va gagner, 2-1 ou 3-1, mais il ne faut pas le dire. Des buts de Dembélé, Nuno Mendes. Tant qu'on la gagne, je m'en moque du score".

Et ils comptent bien faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Si tout va bien, certains rejoindront même Paris dans la foulée pour prolonger les festivités.