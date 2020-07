Propos polémiques du maire EELV de Colombes : un syndicat de police demande des excuses

Le maire EELV de Colombes, Patrick Chaimovitch, est au cœur de la polémique : lors d'une commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv, le 19 juillet, l'édile écologiste a comparé l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des migrants aujourd'hui avec celle des gendarmes et des policiers durant l'Occupation. Des propos qui ont suscité l'indignation d'une large part de la classe politique et poussé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à annoncer le dépôt d'une plainte, lundi. Pour Yves Lefebvre, délégué général d'Unité SGP Police FO, ces propos sont "ignobles". Il demande sur Europe 1 une réaction d'EELV à ces propos.

Une comparaison "honteuse"

"Les policiers français, les gendarmes français qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en mettant en oeuvre la rafle du Vel d'Hiv et d'autres rafles après et ailleurs sont les ancêtres de ceux qui aujourd'hui, avec le même zèle, traquent les migrants, les sans-papiers (…)", a déclaré Patrick Chaimovitch le 19 juillet, selon une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

"Comment peut-on comparer une police, une gendarmerie et une police municipale républicaines et démocratiques avec ce qui s'est passé pendant l'Occupation ?", s'indigne Yves Lefebvre, selon qui ces propos ne font "qu'attiser encore la haine anti-flics". Avec des déclarations comme celles du maire francilien, le syndicaliste redoute que les forces de l'ordre devienne des "cibles" et pointe des propos qui font "offense à tous [ses] collègues", dont "[les] anciens qui ont permis la Libération de Paris". "C'est honteux, c'est scandaleux", récrimine-t-il.

"L'idéologie" d'EELV derrière ces propos ?

Mais Yves Lefebvre va plus loin et demande à "Yannick Jadot, [l'un des leaders d'EELV], de se prononcer là-dessus et de présenter ses excuses" : "C'est quand même le parti qui est sorti grandi des élections municipales, un parti qui prétend être un parti de pouvoir !", critique-t-il. "Ce qui me fait peur, c'est que derrière les propos du maire de Colombes, on sent poindre l'idéologie d'Europe Ecologie-Les Verts."

Lundi, en milieu de journée, Patrick Chaimovtich a dit "regretter que [son] propos ait pu porter à confusion", dans un communiqué transmis à l'AFP. "Il n’y a pour moi aucune comparaison possible entre police et gendarmerie d’un État démocratique d’une part, et police et gendarmerie de l’État pétainiste d'autre part", explique-t-il.