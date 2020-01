Procès en France : des peines de 25 ans à la perpétuité pour les djihadistes présumés morts

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné vendredi à des peines allant de 25 ans à la perpétuité 19 accusés "fantômes". Ces hommes et femmes partis en 2014-2015 en Irak ou en Syrie sont presque tous présumés morts, au nom du "califat" islamique. La plus lourde peine a été infligée à Mohamed Belhoucine, "figure tutélaire" dans cette affaire et considéré comme le mentor du tueur du magasin Hyper Cacher.

Les autres "fantômes" de ce dossier, parmi lesquels le jeune converti Quentin Roy, ont été condamnés à des peines de 25 à 30 ans. Les cinq accusés présents au procès se sont vus infliger des peines allant de deux ans fermes, aménageables immédiatement, à 12 ans de réclusion.

