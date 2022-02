Procès de Nordahl Lelandais : le «docteur Jeykill et M. Hyde», selon une ancienne compagne

C'est un homme décrit "tout en dissimulation". Nordahl Lelandais est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys en 2017. Son procès s'est ouvert lundi pour une durée de trois semaines mais depuis deux jours, la personnalité de l'ancien maître-chien est passé au crible. Après le témoignage de l'une de ses ex-compagnes mardi, la cour d'assises entend mercredi celui de sa concubine au moment des faits.

Une double personnalité

Un homme qui à ses yeux s’appelle Jordan et non pas Nordahl. Il ne lui a jamais donné sa vraie identité depuis leur rencontre sur une application de rencontre mais désormais elle le prénomme le "docteur Jeykill et M. Hyde".

Laure l’a fréquenté à un moment particulièrement éclairant pour la cour : fin 2016 et puis, entre mai et août 2017, c’est-à-dire, après le meurtre d’Arthur Noyer, jusqu’à la mort de Maëlys.

Le visage qu’il donne à voir à Laure est mystérieux. Aucun détail sur sa vie ni sur sa famille malgré les questions de la jeune femme, puis Nordahl Lelandais prend de la cocaïne. Ils ne se voient qu’occasionnellement pour des relations physiques, sur la demande de la jeune femme, jamais chez lui.

À la barre, Laure raconte aussi que Nordahl Lelandais affirme ne pas être disponible régulièrement, disant cumuler trois emplois différents alors qu'il se trouve être en arrêt maladie.

Elle tombe enceinte

Quand Laure tombe enceinte, il lui explique qu’il n’est déjà pas capable de s’occuper de lui, alors un enfant... L'ex-concubine décide d'avorter.

Leur dernier échange par sms remonte au 30 aout 2017, quatre jours après le meurtre de Maëlys. Il dit à Laure qu’il n’a pas le temps de la voir en ce moment "mais t’inquiète pas" écrit-il. Elle ne se doute pas un instant des actes commis par son petit-ami de l'époque, ni de sa véritable identité qu'elle découvre dans les médias en voyant sa photo.