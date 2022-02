Affaire Maëlys : le témoignage tamisé des proches de Nordahl Lelandais

C'est l'un des procès les plus médiatisés de l'année. Lundi 31 janvier s'ouvrait le procès de Nordahl Lelandais à la cour d'assises de Grenoble. Cette première semaine est consacrée à l'examen de personnalité de Nordahl Lelandais. Mais L'audition de la mère et de sa mère et de sa soeur, hier, n'ont pas vraiment permis de permis de percer le mystère le Lelandais .

Il est difficile de trouver le point de rupture dans la vie de Nordahl Lelandais . Et ce ne sont pas les deux femmes les plus proches de lui qui ont aidé la cour à mettre le doigt dessus. Un garçon sympathique, serviable, qui se cherche professionnellement. Quels diplômes a-t-il ? Sa mère, Christine, ne sait pas. La présidente s'en est étonnée. "Qui est il, selon vous ?", a-t-elle doucement questionné. Mais rien d'intime n'est dit. Simplement les paroles d'une mère qui aime son fils, qu'elle a toujours trouvé plus doué que les autres en tout.

Un échec amoureux

Pourtant, l'homme a un parcours scolaire chaotique. Il enchaîne les périodes d'intérim et d'arrêts maladie. "L'impression d'un délitement dans le temps", à tenté de décrypter un avocat de parties civiles. "J'ai peut être lâché quelque chose", a admis Christine, enveloppée dans son manteau rose. "Je ne le vois pas comme un monstre. Il a pris pleinement conscience de ses actes", selon sa sœur, dont on a à peine entendu la voix. Lui pointe finalement un basculement. Un échec amoureux. Puis l'alcool et la drogue. "J'étais comme un vagabond en 2017", a t il expliqué. Une vérité qui n'a pas convaincu les bancs des parties civiles dominées par le brouhaha.

La cour d'assises de Grenoble poursuit mardi le décryptage de la personnalité de Nordahl Lelandais, jugé pour le meurtre en 2017 de la jeune Maëlys, en retraçant son parcours chaotique après une jeunesse pourtant "sans difficulté majeure". Des amis et anciennes compagnes, ainsi que son frère, sont appelés à témoigner pour poursuivre l'examen de personnalité de l'accusé lors de ce procès placé au cœur de l'attention médiatique.

Maëlys, huit ans, avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'une soirée de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Rapidement soupçonné, Nordahl Lelandais avait été confondu en février 2018 par la découverte d'une tache de sang dans le coffre de sa voiture. Il avait alors admis l'avoir tuée "involontairement", puis avait conduit les enquêteurs jusqu'aux restes de la victime.