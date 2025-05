Primes à la contravention : quand les contrôleurs de la RATP ciblent les usagers les plus dociles

Amendes jugées abusives, ciblage d’usagers dociles et système de primes controversé : les méthodes des contrôleurs de la RATP suscitent l’indignation. Derrière une apparente lutte contre la fraude, certains dénoncent une logique de rentabilité aux effets pervers.

Faut-il désormais craindre de se déplacer avec une plante ou une valise dans le métro parisien ? Ces dernières semaines, plusieurs internautes ont dénoncé des amendes jugées abusives, comme cette jeune femme sanctionnée de 150 euros pour avoir transporté une plante trop encombrante. D'autres évoquent des verbalisations pour des bagages trop grands… alors même que les lignes desservent gares et aéroports.

Des primes qui encouragent les abus ?

Les contrôleurs de la RATP touchent chaque mois environ 10% des recettes des amendes encaissées sur place par leur équipe. Une prime juteuse qui peut parfois s'élever jusqu'à 500 euros. C'est ce système qui encourage certains contrôleurs à sanctionner les clients de façon abusive, comme le dénonce Ahmed Berahal, élu CGT RATP Bus.

"Les personnes qui mettent des PV gagnent 10% sur leur salaire en plus. C'est pour ça qu'il y a de l'abus. C'est juste une question de chiffres [...] Il faudrait arrêter de rémunérer les contrôleurs à 10% du PV, ça éviterait les dérives", lance-t-il.

Des cibles bien choisies

Toujours selon le syndicaliste, les agents n’appliqueraient pas leurs contrôles au hasard. Ils privilégieraient les usagers des beaux quartiers, les travailleurs du matin et les touristes, jugés plus enclins à régler une amende immédiatement :

"On va aller cibler les gens où on sait qu’ils ont une carte bleue […] C’est une chasse déloyale aux gens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser."

Une stratégie confirmée par le président d’une association d’usagers, qui observe une forte présence de contrôleurs dans les stations proches des lieux touristiques.