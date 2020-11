Prêtre pris pour cible à Lyon : attaque terroriste ou règlement de comptes ?

Quelles étaient les motivations de l'homme qui a tiré à deux reprises sur un prêtre orthodoxe, samedi à Lyon ? Une enquête est en cours pour tenter de le déterminer, au lendemain de l'attaque perpétrée dans le 7ème arrondissement de la ville. Europe 1 fait le point.

L'arme toujours pas retrouvée

Premier élément : c'est toujours la police judiciaire de Lyon qui est chargée des investigations sur cette tentative d'assassinat. Le parquet national antiterroriste n'a, lui, toujours pas été saisi. Mais les deux services sont en contact étroit, selon les informations d'Europe 1.

On sait aussi qu'un homme est en garde à vue depuis samedi, et que son profil correspond bien au signalement du tireur : grand, 1,90m, athlétique et portant une gabardine noire. Mais cette arme, elle, n'a toujours pas été retrouvée. L'interrogatoire du suspect se poursuit.

Un conflit interne tranché devant la justice

Quant au mobile, certaines sources évoquent la piste d'un différend avec un ancien membre de la communauté : un conflit interne qui a même été jugé devant la justice, puisque le prêtre a eu gain de cause il y a deux ans pour des faits de diffamation à son encontre. Est ce une vengeance, un règlement de comptes d'ordre privé ou une attaque terroriste? Aucune hypothèse n'est écartée.