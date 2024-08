Près du Stade de France, la Scientologie à l'oeuvre en marge des JO

Postés devant le bâtiment de verre et d'acier, des bénévoles proposent café et boissons fraîches, en invitant les passants en route pour le stade à visiter l'"Eglise et Scientology et Celebrity centre du grand Paris". Incité à laisser ses coordonnées, le curieux s'y verra proposer une présentation louangeuse de ce mouvement qui se présente comme une religion, mais est considéré en France comme une secte par plusieurs rapports parlementaires.

L'organisation fondée en 1952-53 par L. Ron Hubbard compte bien profiter de la visibilité que permettent les Jeux olympiques : une vaste opération de sensibilisation a été lancée via l'association "Non à la drogue, oui à la vie" qui ambitionne de distribuer, d'ici au 11 août, un million de petits livrets mettant en garde contre les dangers des drogues. "Nous démystifions les drogues" pour permettre à chacun "de ne pas en prendre, voire même d'arrêter d'en prendre", explique sur le site internet Nadine Vigneron, la présidente de l'association.

Un message a priori très consensuel, d'autant que nulle part, sur les trente pages du livret, n'est mentionnée la Scientologie - il faut aller sur le site internet pour apprendre que "Non à la drogue" est en partenariat avec la "Foundation for a Drug-Free World", association internationale elle-même parrainée par l'Eglise de Scientologie.

"On peut craindre une démarche de prosélytisme n'ayant rien à voir avec la prévention"

Le lien est bien connu chez les pourfendeurs des sectes : "ce sont des faux-nez", assure à l'AFP Catherine Katz, la présidente de l'Unadfi, une association de défense des victimes des sectes. "Si vous ne savez pas qui ils sont, vous vous laissez prendre par ces belles valeurs. Ils disent être là pour aider les toxicomanes, mais en réalité cela permet un embrigadement", ajoute l'ancienne magistrate. "Ils sont très présents dans les grands événement sportifs, ils vont sans doute toucher beaucoup de jeunes, je suis très inquiète", ajoute Charline Delporte, présidente du Caffes, une autre association de victimes.

La Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) assure de son côté avoir reçu plusieurs signalements sur la distribution de tracts auprès de particuliers et de commerçants dans plusieurs arrondissements de Paris. Des livrets se sont même retrouvés dans certaines pharmacies parisiennes - ce qui a conduit la Miviludes à informer l'Ordre des pharmaciens.

"On peut craindre une démarche de prosélytisme n'ayant rien à voir avec la prévention", affirme à l'AFP Donatien Le Vaillant, le chef de la Miviludes, qui par le passé a déjà reçu des signalements concernant "Non à la drogue" en marge de grands événements sportifs (surf ou rugby par exemple).

Dans un communiqué, la Miviludes rappelle que les "risques de déstabilisation mentale, d'exigences financières exorbitantes, et de rupture avec l'environnement d'origine, notamment familial" de la Scientologie, dont plusieurs adeptes ou structures ont été condamnés en France, notamment pour escroquerie.

En France, la Scientologie revendiquait "de 40.000 à 45.000 membres"en 2022

Cela n'a pas empêché le mouvement d'inaugurer en avril son centre de Saint-Denis, après plusieurs années de bataille avec la municipalité. Dès 2021, la Miviludes estimait dans son rapport annuel que ce choix de localisation à proximité du Stade de France n'était "pas anodin".

Pour les associations de victimes, l'autre sujet d'inquiétude vient de la possible apparition de l'acteur américain et figure de la Scientologie Tom Cruise à la cérémonie de clôture des JO. Même s'il ne s'agit pour l'instant que de rumeurs insistantes, "le simple fait que l'on évoque sa présence est une insulte aux victimes. C'est vraiment un mauvais message", affirme Catherine Katz.

"C'est une honte", renchérit Charline Delporte, encore indignée que l'acteur ait été fait Chevalier des arts et des lettres fin juillet. La Scientologie revendiquait "de 40.000 à 45.000 membres" en France en 2022, mais selon un bon connaisseur du dossier le chiffrage s'élèverait plutôt à plusieurs centaines.