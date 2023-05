Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ?

13 clochettes réparties (idéalement) sur trois brins. Outre les habituelles manifestations lors de la fête du Travail, le 1er mai est également l'occasion d'offrir du muguet. Une tradition qui pèse pas moins de 100 millions d'euros et qui mobilise 6.000 travailleurs ! Mais pourquoi offre-t-on cette fleur à clochettes blanches originaire du Japon à cette date ? Europe 1 fait le point.

Charles IX instaure la fête du muguet

Le muguet arrive en Europe au Moyen-Âge, symbolise le retour du printemps, et est même synonyme de porte-bonheur. Pour autant, la tradition que l'on connait tous aujourd'hui prend racine plus tard, à la Renaissance. À l'époque, le 1ᵉʳ mai, il était d'usage dans les campagnes d'offrir un branchage pour chasser la malédiction de l'hiver. Le 1ᵉʳ mai 1560, le roi Charles IX, en visite dans la Drôme, se voit alors offrir un brin de muguet. Séduit par cette pratique, il décide d'en offrir aux dames de sa cour l'année suivante, et le 1ᵉʳ mai devient alors la fête du muguet.

La fleur associée officiellement à la fête du Travail en... 1941

Le rituel royal s'étend ensuite au peuple français dans les années 1900, mais ce n'est qu'en 1941 que le muguet est associé officiellement à la fête du Travail. Le maréchal Pétain impose cette fleur blanche pour remplacer l'églantine rouge, trop associée au communisme selon lui.