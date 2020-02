La fête de la Chandeleur, c’est dimanche, et on va manger des crêpes. Ça, tout le monde le sait. En revanche qui sait vraiment pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur ? Aucun texte, sacré ou juridique, ne mentionne une origine pour cette tradition populaire. Les hypothèses, elles, sont nombreuses...

Il y avait d'abord cette très vieille fête païenne pour célébrer l’allongement de la durée du jour, et donc un commerce plus prospère. On y mangeait des genres de crêpes censées symboliser le soleil.

La Chandeleur est aussi fêtée chez les chrétiens à partir du 5e siècle. Là, c’est la présentation de l’enfant Jésus, 40 jours après Noël, que l’on célèbre. Le Pape Gélase 1er fait alors distribuer des galettes de céréales aux pèlerins à Rome.

Des nombreuses superstitions

Aujourd'hui, la Chandeleur est devenue juste une soirée crêpes en famille ou entre amis, et l’occasion pour les grandes enseignes de vendre du sucre, de la confiture et de la pâte à tartiner goût chocolat-noisette. Mais il reste encore des superstitions autour de cette fête.

Une bonne récolte serait ainsi assurée aux agriculteurs qui conserveraient quelques crêpes dans une armoire, tandis que la prospérité serait promise à celui qui saura faire sauter la première crêpe de la main droite, en tenant une pièce d’or dans la main gauche.