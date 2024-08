Pourquoi l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes souhaite changer le nom de la profession ?

Des remarques déplacées, Pascale Mathieu en a reçu beaucoup depuis l'ouverture de son cabinet. La présidente de l'Ordre des kinésithérapeutes raconte ce qu'elle a vécu : "Je ne compte plus les fois où à un patient, vous lui dites 'vous avez mal au dos ? On va faire tel exercice'. Eh bien, 'j'aimerais bien que vous me fassiez un petit massage, est-ce que vous faites du massage thaïlandais et est-ce que vous faites les finitions ?'".

"Si l'on ne nous assimile qu'à des masseurs, ça enlève toute la diversité de nos actes"

C'est en s'installant dans un cabinet où des hommes exercent que les demandes indécentes ont cessé. Outre ces incidents, si l'Ordre des kinés souhaite supprimer le terme de masseur, c'est parce que la profession le trouve réducteur par rapport aux nombreux soins pratiqués.

"Quand vous avez un problème d'incontinence urinaire, ce n'est pas le massage qui va régler ce problème. C'est un travail musculaire sur votre plancher pelvien que vous soyez un homme ou une femme. Quand vous avez des problèmes respiratoires, c'est par des mouvements respiratoires qu'on va réussir à améliorer votre état de santé. Si l'on ne nous assimile qu'à des masseurs, ça enlève toute la diversité de nos actes", estime Pascale Mathieu.

La présidente de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes souhaite que les députés se saisissent du dossier, car pour changer d'appellation, il faudra passer par un texte de loi.