Pourquoi les pannes s'enchaînent-elles sur certaines lignes SNCF ?

Ce vendredi 19 janvier, les usagers de la ligne Intercités Paris-Clermont ont vécu un véritable cauchemar. Ils sont restés bloqués une nuit entière dans un train en panne, en pleine voie. Mais ce n'est pas si extraordinaire que cela sur cette ligne. Les incidents de ce type se sont multipliés sur certaines lignes SNCF, a expliqué Stéphanie Picard, porte-parole du collectif des usagers.

"C'était vraiment un enfer"

"Huit heures de retard avec des températures très froides. Il n'y avait pas de chauffage puisque plus d'électricité. C'était vraiment un enfer. C'est incessant les problèmes sur cette ligne. Il faut quand même savoir qu'on roule sur des rames qui ont été mises en circulation entre 1975 et 1982", a rapporté Stéphanie Picard.

Le ministre en charge des Transports, Christophe Béchu, a annoncé la convocation du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, pour ce vendredi et il ne devrait pas simplement être question du Paris-Clermont, car la série noire à la SNCF se poursuit. Dimanche dernier, le train de nuit Paris-Briançon est arrivé à destination avec 11 heures de retard. Le lendemain, le trafic a été interrompu pendant neuf heures entre Valence et Montélimar à cause d'un problème de signalisation. Tout cela intervient alors que la SNCF a augmenté le prix du billet de train de 5% pour faire face à l'inflation.