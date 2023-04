Pourquoi l'eau gazeuse Perrier se fait-elle rare dans les supermarchés ?

Mauvaise passe pour la marque d'eau gazeuse minérale Perrier, qui voit sa production de bouteilles diminuer. Le Perrier absent des rayons depuis plusieurs mois, la bouteille verte se fait plus discrète. Fabriquée à Vergèze, dans le Gard, sa production est affectée par plusieurs vents contraires.

"J'ai dû me rabattre sur la Badoit"

Mauvaise surprise pour Enzo dans sa supérette de quartier : "J'ai cherché du Perrier et il n'y en avait plus. J'ai dû me rabattre sur la Badoit. C'était la seule marque qui restait dans cette supérette." Rupture également chez les professionnels de la restauration, comme chez Jean-Philippe Carmona, de l'agence Victory, qui organise des buffets traiteur dans l'événementiel. "On essaye de faire autrement, on va sur d'autres marques, mais ça va au-delà de Perrier. Ça concerne aussi la San Pellegrino, pour ne citer qu'eux."

Sont donc concernées les eaux qui sont gazéifiées mécaniquement, conséquence d'une pénurie chez les fournisseurs de gaz carbonique alimentaire. Mais dans le cas de Perrier, il y a aussi le facteur météo. "Cela concerne tout simplement la source de Perrier, qui est située entre Montpellier et Nîmes", explique Frédéric Guyard, rédacteur en chef du magazine Rayon boissons.

"La vraie difficulté, c'est d'extraire l'eau car les nappes phréatiques sont basses. À l'échelle des eaux minérales, en France, c'est un vrai tremblement parce que Perrier représente 25 % de parts de marché." D'autant que les perspectives de retour à la normale ne sont toujours pas connues.