Environnement : pourquoi les maires s'opposent-ils au projet de consigne pour bouteilles en plastique ?

Les maires s'opposent farouchement au projet de consignes pour les bouteilles en plastique. Pour eux, augmenter le prix d'un produit pour ensuite rembourser la somme ajoutée lorsque le consommateur rend le plastique à être recyclé, cela complique considérablement le geste de tri. Certains d'entre eux estiment que tous les Français n'ont pas encore intégré la bonne façon de trier : l'ensemble des plastiques, bouteilles comprises, se jettent désormais dans le bac jaune.

Le maire UDI de Bures-sur-Yvette, Jean-François Vigier, y trouve une aberration. "Il va y avoir deux systèmes de recyclage, mode de collecte des emballages dans la cuisine et, à côté, un autre mode de collecte des bouteilles. On n'y comprend plus rien !" D'autant que la mise en place de ce dispositif ne serait pas sans coût, car installer des automates fabriqués par les industriels de la boisson pour récupérer ces bouteilles, a un prix. Pour le maire socialiste de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, les collectivités dépenseraient beaucoup, pour un gain environnemental peu intéressant.

>> LIRE AUSSI - Les centres de tri s'adaptent pour mieux recycler les différents types de plastiques

Le "lobby des producteurs de bouteilles en plastique"

"La bouteille en plastique, c'est un enjeu secondaire. Parmi les déchets plastiques, c'est ce qui est le plus recyclé (à hauteur de 70% ndlr). Tous nos autres déchets plastiques, les barquettes etc, c'est 23%", explique-t-il. "La priorité du gouvernement, c'est de dire qu'il faut améliorer le recyclage des bouteilles en plastique. Mais pourquoi ? Parce que derrière, il y a un énorme lobby des producteurs de bouteilles en plastique eux-mêmes, qui ont imaginé ce système pour en tirer un bénéfice."

De leur côté, les ONG regrettent que la concertation s'intéresse uniquement au recyclage et non au réemploi des bouteilles en verre, par exemple.