Pourquoi la météo actuelle est-elle idéale pour les vignerons belges ?

REPORTAGE

La météo actuelle, très sèche, est idéale pour les vignerons belges. Habituellement, en Belgique, les vignes souffrent de la pluie. Ici, le juste-milieu entre pluie et soleil a enfin été trouvé. L'ensoleillement et les températures font le bonheur des producteurs de vin belge, qui espèrent concurrencer les vins français.

"Il n'y a pas trop de vent ni trop de pluie"

"C'est bingo cette année, c'est beau !", s'enthousiasme Jean-François, viticulteur, en se promenant sur son domaine. Il a le sourire car ses raisins sont bien verts et en bonne santé. "Il n'y a pas eu de gel au début. Et il n'y a pas trop de vent en ce moment ni trop de pluie. On a une floraison qui s'est bien passée", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Dans ces conditions idéales, il n'y a pas de maladies ni même de champignons. Une situation très différente de l'année passée. "On a eu des quantités de précipitation d'eau qui étaient formidables et donc pour nous, ça a été très difficile", se souvient-il. Cette année, sa production devrait être deux fois plus importante et la qualité est au rendez vous.

"Il n'est pas encore question de changer nos cépages"

"On dit toujours qu'on va rattraper le climat de la Bourgogne d'ici vingt ans. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire un Chardonnay en Belgique et je pourrais dire 'J'ai mis une petite claque à certains Bourgognes'", plaisante le viticulteur. De quoi faire rêver le propriétaire du Ry d'Argent. " Une année comme celle-ci, je vais me permettre d'aller chercher les rouges vraiment en dernière minute".

Ces bonnes conditions sont liées notamment au réchauffement climatique. "Nous avons la chance d'avoir une bonne synchronisation et maturité technique. Il n'est pas encore question chez nous de penser à changer nos cépages. Ils sont adaptés aux conditions actuelles", nuance sur Europe 1 Pierre-Henri Rion, président de la Fédération des vignerons de Wallonie.

La production de vin en Wallonie pourrait même battre un record deux millions de bouteilles. Les viticulteurs préparent déjà les cuves pour les premières vendanges en septembre.