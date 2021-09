Pourquoi faut-il favoriser l'huile de colza en cuisine ?

68 % des Français cuisinent à l'huile d'olive contre 29 % au beurre. c'est donc un fait indéniable, l'huile est présente dans notre quotidien notamment pour ses bienfaits nutritifs. Mais pourquoi ne pas diversifier les plaisirs en optant pour une autre huile encore plus concentrée en acides gras, les fameuses oméga 3, 6 et 9 ? Des indispensables pour maintenir le cerveau en pleine forme. Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reviennent sur l'huile de colza dans l'émission La Table des bons vivants pour qu'elle intègre notre routine culinaire.

Vertu sous-estimée

"Issue de ces fleurs jaunes que l'on aperçoit notamment dans le Nord de la France, l'huile de colza est connue pour son arôme de noix et de choux", explique Julien Amat, chroniqueur. "Elle subit une première pression à froid tout comme l'huile d'olive de qualité pour profiter de tous les arômes." Mais ce que l'on sait moins c'est que l'huile de colza est plus intéressante que cette dernière sur un aspect nutritionnel puisqu'elle est plus concentrée en oméga 3.

"L'huile d'olive contient généralement 3% d'oméga 3 en comparaison à l'huile de colza qui en contient 9% et une huile de tournesol qui n'a pas du tout d'oméga 3." Elle contient également de la vitamine E, un antioxydant qui protège nos cellules contre le vieillissement. Problème ? Il ne faut jamais faire chauffer cette huile sinon on perd toutes ses vertus.

"Pour la consommer, il vaut mieux l'utiliser en assaisonnement pour la salade ou encore pour réaliser une mayonnaise." Même si son goût prononcé peut rebuter, il s'agit avant tout d'une question d'habitude. D'autant plus que notre corps nous dira merci.