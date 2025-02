Pourquoi assiste-t-on à une multiplication des attaques au couteau, notamment chez les plus jeunes ? La réponse serait à trouver du côté des clips de rap, selon certains syndicats de professeurs, qui relèvent que des élèves viennent désormais en cours avec un Opinel, un petit couteau savoyard, qui regagne en popularité.





Face à la multiplication d'attaques aux couteaux en France, notamment chez les jeunes, la ministre de l’Éducation nationale veut durcir les sanctions pour les élèves en possession d’armes blanches. Mardi encore, à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, un élève a été grièvement blessé par un coup de couteau dans l'abdomen. L'État veut donc enrayer ce phénomène et souhaite désormais que le conseil de discipline soit systématique pour tout élève ayant un Opinel sur lui, le tout accompagné d'un signalement au procureur.

Car ce petit couteau savoyard est à la mode. D'abord cité dans une musique du rappeur marseillais Jul, il y a presque six ans, le rappeur Nino a depuis fait tout un clip sur cette arme blanche et cumule près de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Une influence "qui transpire sur certains de nos élèves"

De quoi influencer certains jeunes qui amènent dans leur sac à dos ces armes blanches. "On a de plus en plus de retours de collègues qui font état de présence d'Opinel, lié notamment à des clips de rap dans lesquels ces armes blanches sont utilisées ou en tout cas présentées. Et ça a créé une espèce de mouvement de mode et une influence des réseaux sociaux et du rap qui aujourd'hui transpire pas mal sur le comportement de certains de nos élèves", constate au micro d'Europe 1 Didier Georges, secrétaire national du syndicat des personnels de direction, le SNPDEN.

Mais ce chef d'établissement nuance. Il faut quand même comprendre quelle est l'intention de l'élève avant de le sanctionner sévèrement. Les jeunes ont de toute façon l'obligation de vider leur cartable ou leur poche si cela leur est demandé.

Et si une arme blanche est trouvée, un conseil de discipline est dans la très grande majorité des cas organisé, avec une éventuelle exclusion définitive prononcée.