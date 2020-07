Qui sont ces "policiers de l'environnement" qui vont sillonner la France cet été ?

REPORTAGE

Après le confinement, et alors que les vacances d'été commencent tout juste, les autorités anticipent une grande soif de nature de la part des Français. Alors, pour la préserver au mieux, une campagne nationale visant à sensibiliser les Français à la biodiversité est lancée, pour la toute première fois, lundi. Durant toutes les vacances d'été, des inspecteurs de l'environnement seront donc sur le terrain, en terre comme en mer.

Contravention d'un montant de 135 euros

Ils seront 1.500 "policiers de l'environnement" à sillonner les zones touristiques tout l'été. Ainsi, si vous faites du bateau de plaisance en Méditerranée, vous rencontrerez peut-être leur uniforme gris, et les verrez peut-être vous signaler si vous vous situez au-dessus d'une prairie d'herbes sous-marines. Ces dernières, appelées herbiers de posidonie, sont protégées parce qu'elles nourrissent et abritent des milliers de poissons et d'hippocampes. Or, y jeter l'ancre risque de les détruire.

Au départ, le rôle de ces agents sera avant tout préventif. Ceux-ci feront du conseil, mais s'ils constatent une dégradation volontaire, cela peut aller beaucoup plus loin, explique le directeur général de l'Office français de la biodiversité, Pierre Dubreuil. Que ce soit en mer, en montagne ou en forêt.

"Lorsque vous faites de la moto ou du quad dans un espace naturel interdit, nos agents ont le pouvoir de police pour dresser une contravention de quatrième catégorie d'un montant de 135 euros", insiste-t-il au micro d'Europe 1, rappelant que cela sera fait chaque fois que cela sera nécessaire.

Ces "policiers de l'environnement" vont sillonner chacune des régions de France. En Méditerranée, ils vous conseilleront par exemple d'utiliser des bouées plutôt qu'une ancre, ou encore de télécharger l'application Donia, qui cartographie les rochers ou les herbes dans les fonds marins, et évite ainsi de les abîmer.