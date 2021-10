Hôtellerie-restauration : notre carte interactive des offres d'emploi

En un an (de février 2020 à février 2021), le secteur de l’hôtellerie-restauration a perdu 237.000 salariés. 100.000 emplois seraient à pourvoir en cuisine et en salle. Dans la Table des bons vivants samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs Yves Camdeborde et Charlotte Langrand s'intéressent à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur. Le critique Jean-Luc Petitrenaud fera pour sa part un éloge des métiers de la salle, et toute l'équipe tentera de comprendre les origines de la crise, avant de passer en revue les solutions possibles. A cette occasion, Europe 1 propose aux établissements et aux demandeurs d'emploi de découvrir notre carte interactive.

Cette carte interactive, créée en partenariat avec Awesome Table, outil innovant de visualisation de données pour le web, propose de mettre en relation directe employeurs et chercheurs d'emploi, tout secteur confondu.

Si la carte ne s'affiche pas normalement, cliquez ici

Concrètement, si vous êtes une entreprise, remplissez le Google form ci-dessous en indiquant le type de poste recherché, son descriptif, une adresse postale, une adresse mail où envoyer sa candidature et le tour est joué.

> Recruteurs, déposez vos annonces ici

Si vous êtes en recherche d'emploi, explorez la carte pour retrouver les offres dans votre région, ou triez-les par les filtres de présélection. Vous trouverez peut-être votre futur stage, apprentissage, CDD voire CDI.