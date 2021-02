Comment les compagnies aériennes préparent-elles l’été ?

Le premier semestre 2021 s’annonce très perturbé mais les compagnies aériennes ont déjà leur plan d’action pour cet été. Les réservations pour les grandes vacances démarrent habituellement dès les congés de février, mais sont freinées cette années par l'incertitude de la crise sanitaire. Alors que l'ouverture des frontières hors Union européenne reste incertaine, les compagnies misent sur des "destinations refuges", vers lesquelles les voyageurs n'auront pas peur de voir leurs vols annulés au dernier moment.

Air France a par exemple renforcé son offre de vols en direction de la Corse et de l’Outre-Mer. La compagnie prévoit 56 vols par semaine pour Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne et Saint-Denis de la Réunion. Transavia va de son côté lancer des lignes saisonnières depuis Brest, Nantes et Montpellier en direction de l'Ile de beauté.

Les Français sont encore frileux

Les destinations française sont les seules à faire l'objet de recherches sur Internet. Signe que, malgré la crise sanitaire, les Français commencent timidement à s’imaginer sur une plage cet été, explique Julie Gallot, porte-parole du comparateur de voyages Liligo. "Ce sont des destinations sur lesquelles ils arrivent à se projeter, par rapport à d’autres destinations plus prisées l’année dernière comme Montréal, New York ou Los Angeles, qui sont aujourd’hui complètement inaccessibles."

Pour l’instant, les Français sont toutefois frileux. Peu de réservations sont prises en amont, la dernière minute qui est devenue la norme. Afin de rassurer les clients, les principales compagnies aériennes ont décidé de prolonger leurs offres de modification et le remboursement sans frais des billets.