La commune de Toulouse s’adapte face aux épisodes caniculaires qui se multiplient

À Toulouse, sur la place du Capitole, des ombrelles ont été installées pour que les habitants puissent profiter de bons moments en ville malgré les fortes chaleurs. Ces rubans font de l'ombre là où les arbres ne peuvent être plantés. Des équipements de ce genre, les Toulousains peuvent en retrouver dans certains coins de la ville. Une volonté du maire Jean-Luc Moudenc, qui a accéléré sa politique de rafraîchissement de la ville sur l'espace public.

"100.000 arbres entre 2020 et 2030"

"Nous avons installé des ombrelles. On développe le système des fontaines. Et puis, par ailleurs, on s'est engagé depuis 2019 dans un grand plan de végétalisation de la ville. Il s'agit de planter 100.000 arbres entre 2020 et 2030, ce qui représente un triplement de plantation des arbres", a rapporté le maire de la commune au micro d’Europe 1.

D'ici à 2050, le climat toulousain sera équivalent à celui de Séville en Espagne. Forcément, pour les habitants, ces nouvelles installations, synonymes de fraîcheur, sont accueillies avec le sourire. "Quand on visite, quand on se balade, on est toujours content de pouvoir trouver de l'air frais. J'aime bien pouvoir me ressourcer à l’ombre", a déclaré un vacancier. "Niveau chaleur, ça aide un peu. Il faudrait aussi plus d'arbres. Après, c'est compliqué d'en mettre partout. Mais oui, dans des aménagements comme ça, il en faudrait plus même", a ajouté une habitante de la commune. L'an dernier, la ville rose a enregistré 24 jours à plus de 35°C Toulouse.