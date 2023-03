Popeyes, Wendy's, McDonald's... la France, l'autre pays du fast-food

Pays phare de la gastronomie mondiale, la France accueille pourtant de plus en plus de... fast-foods. Récemment, l'Américain Popeyes s'est implanté dans l'Hexagone et devrait être suivi, d'ici à la fin de l'année, par son concurrent Wendy's. Deux nouvelles chaînes de restauration rapide dans un pays qui compte déjà 45.000 restaurants de ce type.

Chaque année, ce sont 2,6 milliards de burgers qui sont vendus en France. Autrement dit, 80 de ces sandwichs américains sont engloutis chaque seconde sur notre territoire. La France est d'ailleurs le deuxième marché du géant McDonald's et la chaîne compte 1.500 restaurants répartis sur tout l'Hexagone. De son côté, Burger King en dénombre près de 500 et Quick est loin d'avoir disparu avec plus de 100 restaurants. À ces enseignes s'ajoutent Five Guys, KFC, Subway ou encore Pizza Hut.

Le succès d'un nouveau mode de consommation

Pour Loïc Bienassis, historien de l'alimentation, ce succès est celui d'un nouveau mode de consommation qui se traduit notamment par "la liberté de consommer sur place ou à emporter". "C'est à dire que si on a envie de passer une heure ou une heure et demie sur place on peut mais si on a envie de partir et de manger son hamburger en marchant, on peut aussi. Il y a cette souplesse, au-delà de la rapidité, qui correspond aux attentes des mangeurs contemporains".

Une tendance qui ne semble pas prête de s'arrêter puisque Quick souhaite ouvrir une vingtaine de nouveaux restaurants cette année quand KFC vise la barre des 600 d'ici cinq ans.