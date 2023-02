En mars, McDonald’s remplace ses potatoes par des frites de légumes

Fini les potatoes ou frites du McDonald's. Dès le 7 mars, McDonald's va remplacer par les frites par des légumes pour quelques semaines. Les clients se laisseront-ils séduire ? Europe 1 est allée à leur rencontre le temps d'un repas. Les carottes, betteraves et panais, origine Haute-France, sont les trois légumes retenus par la chaîne pour remplacer les frites de pomme de terre. La chaîne s'adapte aux tendances comme l'explique Margaux, âgée de 21 ans : "J'en mange souvent même dans les restos des frites légumes. Moi, ça me tente !".

"On n'est pas vraiment là pour manger sain"

McDo met en avant la qualité nutritionnelle de son innovation. Néanmoins, Martin, un autre consommateur, n'est pas enthousiasmé par l'idée. "On n'est pas vraiment là pour manger sain. S'ils veulent faire du végétal, ils pourraient faire des burgers végétaux, ça serait plus intéressant", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Se rabattre sur les vieilles frites

Emile, un client, exprime également quelques réticences : "Ça reste quand même une institution. Je ne sais pas comment ça va se passer mais j'espère qu'ils vont quand même garder l'option potatoes et pommes de terre". Qu'il se rassure, l'opération légumes est prévue pour trois à quatre semaines seulement. Et s'il n'y a plus de potatoes, il y a toujours l'option bonne vieille frite.