Plusieurs associations alertent sur les sites de revente de billets de spectacles

Des associations de défense des consommateurs lancent jeudi une campagne pour alerter sur les risques d'utilisation des sites non agréés de revente de billets de spectacles ou d'événements sportifs, avec pour premier conseil de ne pas payer plus que le prix d'origine.

Une campagne européenne

Dans le viseur du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), des sites comme Viagogo - poursuivi en justice dans plusieurs pays de l'UE -, StubHub ou Mywayticket. "Les problèmes rencontrés avec des billets achetés sur le marché en ligne de deuxième main se répandent rapidement dans toute l'UE", met en garde Monique Goyens, directrice générale du Beuc, citée dans un communiqué.

La campagne, lancée jeudi avec huit organisations membres (en République tchèque, Espagne, Finlande, Slovaquie, Pologne, Belgique, Slovénie, ainsi qu'en Suisse), est accompagnée de trois vidéos expliquant les risques de ce type de revente.

Des systèmes bien organisés aux dépends des consommateurs

Principale mauvaise surprise : le prix gonflé des billets revendus, ou le fait de ne pas pouvoir entrer dans l'enceinte du spectacle ou de la rencontre sportive, soit parce que le billet était nominatif, soit parce que l'organisateur n'accepte pas les billets achetés sur ces plateformes non-autorisées.

Les organisations de consommateurs dénoncent également des techniques commerciales consistant à acheter des billets en masse pour les revendre, souvent à l'aide de systèmes automatisés, parfois dès l'ouverture des ventes, privant le public de la possibilité d'acheter un billet à son prix d'origine.

Il n'existe pas de réglementation commune à l'échelle européenne pour défendre les consommateurs, note le Beuc. Les législations varient selon les pays membres : certains comme le Danemark ou la Belgique interdisent la revente à un prix supérieur à la valeur initiale du billet.

Des conseils pour éviter de se faire arnaquer

Le Beuc fournit quelques conseils aux consommateurs, en premier lieu vérifier si le site est un revendeur autorisé, et être vigilant car les sites non autorisés apparaissent souvent en tête des résultats dans les moteurs de recherche, car ce sont des liens sponsorisés. "Méfiez-vous des affirmations confuses présentes sur les sites web, ne soyez pas influencés par des phrases telles que 'plus que quelques billets disponibles' (...) qui sont souvent des arnaques", prévient le Beuc.

Les associations de consommateurs recommandent encore de se renseigner si des restrictions particulières régissent l'entrée de la salle de l'événement, comme la présentation d'une carte d'identité ou des restrictions aux seuls détenteurs de billets achetés par des revendeurs autorisés.