Plus de 20 degrés en février : "Des températures d’un niveau rare"

INTERVIEW

Vous avez sans doute troqué vos doudounes et vos écharpes pour une veste plus légère, voire carrément un t-shirt. Pour ce premier week-end de février, les températures sont nettement plus douces que les normales de saison. Le mercure devrait même grimper au-delà des 20 degrés dans certaines régions du sud-ouest. François Jobard, prévisionniste à Météo France, assure sur Europe 1 que ces températures sont "d’un niveau rare, voire jamais atteint pour un début de février. Les températures devraient approcher les 24 degrés entre le pays Basque et l’intérieur de la Provence.

"On a deux effets qui s’additionnent, des courants de secteur sud-ouest qui nous ramènent des masses d’air de l’Atlantique, et puis un contexte de réchauffement climatique, avec des masses d’air doux plus douces que par le passé", explique-t-il. Dimanche, les maximales iront de 12 à 16 degrés sur le nord et l'est du pays, 15 à 19 au sud de la Loire et sur le Sud-Est, et même 18 à 22 degrés sur le Sud-Ouest.