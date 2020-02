La météo de samedi : un temps pluvieux le matin et une grande douceur

Samedi, une nouvelle perturbation pluvieuse traversera le pays dans une extrême douceur, indique Météo-France dans son bulletin de vendredi soir. Après quelques brumes matinales en vallée du Rhône, les régions situées près de la Méditerranée aux Alpes conserveront un temps lumineux même si le ciel sera souvent voilé par des nuages d'altitude. Les nuages seront plus présents en Corse où des averses seront possibles sur l'ouest de l'île l'après-midi.

À l'Ouest et au Nord, le temps sera plus maussade. Des pluies parfois modérées traverseront le centre et le nord du pays en journée pour finir sur le nord-est en fin de journée. Il neigera sur les Alpes au-dessus de 1.800 puis 2.200 m d'altitude. Prudence : le risque d'avalanche restera marqué.

De belles percées ensoleillées au nord de la Seine

Sur le Sud-Ouest, la grisaille et la pluie faible persisteront toute la matinée avec quelques trouées possibles l'après-midi. Dans l'après-midi, quelques éclaircies reviendront par l'Ouest. Le soleil se montrera parfois plus généreusement au nord de la Seine mais quelques averses pourront menacer et le vent d'ouest soufflera modérément pour atteindre des pointes à 80km/h sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais.

Le ciel se chargera à nouveau par l'Ouest en soirée, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation sur le nord du pays pour la nuit. Les températures minimales, stationnaires, afficheront de 7 à 12 degrés. Les maximales resteront douces avec 11 à 18 degrés en général.