Pluies record dans le Gard : "La première fois que je vois une catastrophe pareille"

TÉMOIGNAGE

Une personne y est encore portée disparue, mais aucune victime, excepté un "blessé léger" par la foudre, n'a pour l'instant été officiellement signalée. Mardi, le Gard a été frappé par de violents orages et de très fortes pluies, amenant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à se rendre sur place, et de nouvelles perturbations sont attendues dans la journée. Et du côté des habitants, l'heure est au constat des dégâts. A Vergèze, l'un des villages les plus touchés par les inondations, à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Nîmes, la maire de la commune de 5.000 habitants estime que c'est du jamais vu dans le département.

"C'est la première fois que je vois une catastrophe pareille", assure Pascale Fortunat-Deschamps au micro d'Europe 1. "C'est au-delà d'impressionnant... Ce sont vraiment des pans entiers de murs, de maisons, qui étaient par terre."

"Des quartiers entiers sinistrés"

"On est très content parce qu'on a aucune victime", poursuit l'élue. "Par contre, pour les dégâts matériels, il est trop tôt pour chiffrer quoi que ce soit", ajoute-t-elle, décrivant "des quartiers entiers qui ont été sinistrés", avec "des gens qui ont perdu beaucoup".

Sur place, on tente donc de se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés. "On a ouvert un centre d'hébergement et on a recueilli des gens de la SNCF, puisqu'on a un TGV et un TER qui était coincé en gare de Vergèze. Les voies ferrées étaient sous l'eau."

"La priorité, c'est de reconstruire"

Dans le centre d'hébergement, sont également accueillis "des collégiens qui n'ont pas pu rentrer chez eux et des personnes qui étaient sur l'autoroute et qui ne pouvaient pas reprendre la route", dit encore Pascale Fortunat-Deschamps. Europe 1 y a donc croisé quelques collégiens n'arrivant pas à trouver le sommeil, installés sur des lits de camp. "Nos parents n'ont pas pu venir nous chercher... On est obligés de dormir ici", racontent-ils. "On a même pas de pyjama."

Pascale Fortunat-Deschamps veut désormais "aider les gens, faire un état des lieux". "On va essayer de mutualiser des moyens pour aider le département. La priorité, c'est de reconstruire et surtout d'aider les gens à retrouver leur maison", décrit la maire.

Huit départements en vigilance orange aux orages

Le Gard est repassé en vigilance orange aux orages, aux pluies-inondations et aux crues mercredi matin: "On attend de fortes intensités pluvieuses de l'ordre de 80 à 100mm en peu de temps localement pour l'Hérault et le Gard, 50 à 80mm pour l'Ardèche et la Drôme", note Météo France dans son bulletin de 6h00. L'organisme a placé au total huit départements en vigilance orange aux orages (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, Hérault, Gard, Ardèche et Drôme).